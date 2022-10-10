Еще один российский миллиардер сообщил об отказе от гражданства РФ 2 10.10.2022, 23:21

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Юрий Мильнер

Юрий Мильнер навсегда покинул РФ.

Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о выходе из российского гражданства. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал бизнесмен.

Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes. Его состояние было оценено в $ 7,3 млрд. Миллиардер еще в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, прежде чем переехать в США.

В апреле этого года фонд предпринимателя Юрия Мильнера и его супруги Юлии Breakthrough Prize сообщил, что пожертвует беженцам с Украины $ 100 млн.

Мильнер — уже третий бизнесмен из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, отказавшийся от российского гражданства в последние месяцы. Летом об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В сентябре родившийся в Ереване предприниматель Рубен Варданян также сообщил, что решил отказаться от гражданства России.

Весной американский Forbes сообщил, что сразу несколько предпринимателей российского происхождения обратились к журналу с просьбой не вносить их в список российских миллиардеров. Среди них были в том числе Мильнер и Павел Дуров.

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