Фейгин: Лукашенко лично станет мишенью и для западных спецслужб, и для ВСУ 2 10.10.2022, 23:32

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Марк Фейгин

До резиденций диктатора «любая ракета более-менее достанет».

– Лукашенко абсолютно точно сопротивляется, потому что понимает, что для него это дорога в один конец и после этого целями станут его дворцы и резиденции, – говорит в интервью каналу «И Грянул Грэм» Марк Фейгин.

По его мнению, если белорусские войска нападут на Украину, «Лукашенко лично станет мишенью для всех: и для западных спецслужб, и для ВСУ...»

– Он должен это осознавать, он не дурак и прекрасно понимает, чем это для него чревато. Он сидит не в Кремле, а находится в Минске или на своих резиденциях, а это совсем другие расстояния. До них любая ракета более-менее достанет, – считает Фейгин.

– Так что правитель Беларуси это тоже осознает и поэтому сопротивляется. А не потому, что выдумывает предлоги, которые наверняка излагает Путину о том, что его армия сразу же перейдет на сторону украинцев и о том, что она не в состоянии воевать.

Правда, – убежден Фейгин, – Путина это не волнует, ему нужно много живого мяса. Он не жалеет своих, так что зачем ему жалеть белорусов?

Поэтому, – еще раз подчеркивает блогер, – Лукашенко будет сопротивляться до последнего, а вот удастся ли это ему и насколько долго, я не берусь судить, потому что ситуация для него тяжелая.

Он и сам рискует стать жертвой Кремля, они его могут убрать и поставить какого-нибудь Хренина или кого-то лояльного для того, чтобы все-таки вовлечь Беларусь в эту войну.

Причиной такого поведения руководства РФ Марк Фейгин называет отсутствие собственных ресурсов «даже мобилизованных для того, чтобы снова обеспечить вторжение в Киевскую область».

– Но, – констатирует эксперт, – ситуация изменилась настолько сильно, что церемонии в этот раз не будет, и Украина просто ворвется в Беларусь.

Если наступление пойдет не так, как надо, то украинские войска дойдут до Минска, а это тоже существенный риск. Никто уже не будет ждать второй Бучи.

И, кстати сказать, именно в случае с Беларусью никаких ограничителей со стороны Запада, как с Россией, не будет. Потому что это не тот масштаб угрозы, не та ситуация, да и достал он всех, этот Лукашенко.

Фейгин высказывает предположение, что в случае с Беларусью, как с третьей страной, не исключен вариант вовлечения в войну и Польши, и Литвы.

Он говорит:

– То есть, если будет видно, что все падает, а украинцы вошли, то эти две страны могут помочь Украине быстро все решить. Но способен ли Лукашенко защитить свой режим?

Его проблема в том, что население нелояльное. У него не такая ситуация, как в России. То есть, белорусы с удовольствием от Лукашенко избавятся, даже те, которые не сильно симпатизировали Тихановской. А он достал всех настолько, что весь его режим держится только на карательных силах и карательных органах, которые будут снесены одномоментно.

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