Украинские воины уничтожили российскую военную технику, спрятанную в лесополосе 10.10.2022, 23:55

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Видеофакт.

В сети появилось видео эпичного уничтожения российской военной техники, которое совершил «дуэт» экипажа Сил специальных операций и MLRS.

Соответствующее видео в понедельник, 10 октября, опубликовал в Facebook Павел Кашчук.

Российскую военную технику, которая пряталась в лесополосе, выявляла аэроразведка ССО, после чего MLRS наносила точный удар по выявленным позициям.

Кашчук отметил, что видео иллюстрирует работу профессиональной армии и современного оружия, которые он противопоставил российской армии, которая сегодня обстреляла мирные города.

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