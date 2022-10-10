Украинские воины уничтожили российскую военную технику, спрятанную в лесополосе
- 10.10.2022, 23:55
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Видеофакт.
В сети появилось видео эпичного уничтожения российской военной техники, которое совершил «дуэт» экипажа Сил специальных операций и MLRS.
Соответствующее видео в понедельник, 10 октября, опубликовал в Facebook Павел Кашчук.
Российскую военную технику, которая пряталась в лесополосе, выявляла аэроразведка ССО, после чего MLRS наносила точный удар по выявленным позициям.
Кашчук отметил, что видео иллюстрирует работу профессиональной армии и современного оружия, которые он противопоставил российской армии, которая сегодня обстреляла мирные города.