Forbes: РФ потратила на массированный ракетный удар по Украине $400-700 млн 11.10.2022, 2:34

По Украине российские войска сегодня выпустили 84 крылатые ракеты.

По Украине российские войска 10 октября выпустили 84 крылатых ракет и 24 беспилотника.

Об этом сообщает Forbes.

Украинские войска сбили более половины ракет – 43 штуки и 13 БПЛА.

«Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300, «Торнадо-С». Расчет стоимости Forbes осуществил на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, «Торнадо-С»), а остальные были направлены на перегрузку ПВО», - сообщило издание.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, «Искандер» – $3 млн, «Оникс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.

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