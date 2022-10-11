В рейтинге стран мира по уровню социального прогресса Беларусь съехала на 61-е место 11.10.2022, 0:49

За года наша страна потеряла семь позиций.

Международный исследовательский проект Social Progress Imperative опубликовал рейтинг стран мира по уровню общественного благополучия и социального прогресса в 2022 году. Беларусь заняла в рейтинге 61-е место из 169 возможных. За года наша страна потеряла семь позиций, пишет «Зеркало».

Беларусь и соседи

В Индексе социального развития за 2022 год — данные по 169 странам на основе свыше 50 показателей. Беларусь в нем заняла 61-е место (годом ранее — 54-е), это наихудший результат среди наших стран-соседей.

Высокие оценки Беларусь получила за такие показатели, как «доступ к базовым знаниям», «питание и базовое медицинское обслуживание» и «вода и санитария».

Низкие оценки — в категориях «личные права», «толерантность и инклюзия» и «личная безопасность».

Наилучшие результаты среди наших соседей показала Литва (29-е место) и Латвия (32-е место), Польша расположилась на 39-й позиции. Украина заняла 52-е место (поскольку анализировались данные за предыдущий год, не учитывалась война, которая началась в 24 февраля 2022 года), Россия — 59-е место.

Лидеры и аутсайдеры

В топ-10 стран, которые показали наилучшие показатели индекса социального развития — Норвегия, Дания, Финляндия, Швейцария, Исландия, Швеция, Нидерланды, Германия, Япония и Канада.

Наихудшие показатели — у Бурунди, Демократической Республики Конго, Гвинеи, Йемена, Афганистана, Сомали, Эритреи, Чада, Центрально-Африканской Республики и Южного Судана.

Что за индекс социального прогресса?

Индекс социального прогресса (Social Progress Index) — комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их социального развития. Он отражает три аспекта прогресса в обществе: основные потребности человека (питание, доступ к основной медицинской помощи, обеспечение жильем, уровень личной безопасности и т.д.), основы благополучия человека (доступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, уровень здравоохранения и т.д.) и возможности развития человека (уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей человека принимать решения и реализовывать свой потенциал).

Он был разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера, председателя Social Progress Imperative, профессора Гарвардского университета, специалиста в области стратегического управления и международной конкурентоспособности. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров, включая Гарвардскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт.

Индекс охватывает страны, для которых имеются достоверные показатели, и базируется на комбинации данных из опросов общественного мнения (12%), оценок экспертов в области развития (25%) и статистической информации международных организаций (61%).

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