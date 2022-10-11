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В Польше проверяют состояние бомбоубежищ

  • 11.10.2022, 1:27
В Польше проверяют состояние бомбоубежищ

В стране 62 000 таких объектов.

Пожарные службы Польши проверяют состояние бомбоубежищ страны и составляют опись.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик в комментарии Polsat News.

«У нас есть 62 000 таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если какие-то непригодны, мы примем меры по их адаптации», - сказал Васик.

По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к худшему сценарию.

«Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад», - добавил он.

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