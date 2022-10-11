Путин перебрасывает войска в Москву из-за боязни госпереворота 7 11.10.2022, 7:33

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Все воинские части по периметру столице приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По данным издания, в Москве имели место многочисленные аресты, задержания и блокады.

Элитное подразделение российских вооруженных сил было развернуто для усиления безопасности в Москве, поскольку президент Владимир Путин опасается, что его свергнут в результате переворота.

Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает британский таблоид The Sun.

«Представители киевской разведки проинформировали о том, что элитное путинское подразделение ОДОН Национальной гвардии России начало облавы и аресты других солдат», - говорится в сообщении.

В российских СМИ подобных сообщений не поступало, поскольку киевские спецслужбы заявили, что «все воинские части по периметру Москвы приведены в состояние повышенной боевой готовности».

Войска ОДОН — официально именуемые Отдельной дивизией оперативного назначения — являются подразделением внутренней безопасности Росгвардии.

Специальная группа быстрого реагирования насчитывает около 18 тысяч человек и возглавляется генерал-майором Николаем Кузнецовым.

Киевская разведка заявила, что силы ОДОН были развернуты в Москве и «имели место многочисленные аресты, задержания и блокады».

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