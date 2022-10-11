Лукашенко ждет сигнала для вступления в войну 7 Алексей Мельник, «Новое время»

11.10.2022, 7:48

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фото: РИА НОВОСТИ

В ближайшие дни и даже часы на территории Беларуси могут произойти провокации.

Еще и раньше рассуждал о том, что прежде, чем будет нанесен удар по Крымскому мосту, должна быть проведена основательная оценка рисков для Украины. Невольно возвращаешься к этим соображениям, особенно на фоне сомнений, что взрыв на Крымском мосту — акция украинских спецслужб.

Напрашивается вывод, что этот взрыв мог быть провокацией российских спецслужб. Провокация эта преследует несколько целей внутренних, и в том числе, предоставить определенную легитимизацию очередной беспрецедентной эскалации, которую мы сегодня наблюдали.

Что касается оценки того, что происходило в субботу утром на Крымском мосту, то есть основания для серьезных сомнений: мог ли взрыв грузовика повлечь за собой обвал двух пролетов да еще и в то время, когда проходил эшелон с полными цистернами нефтепродуктов? Перечитал экспертные оценки взрывотехников и специалистов гражданской безопасности подобных структур. В результате этого анализа возникает оправданное сомнение в том, что это мог быть просто подрыв грузовика.

Во-вторых, возвращаясь к началу своих рассуждений: был ли это просчет высшего политического руководства — сделать эту акцию именно в тот момент, когда Запад всячески пытается остановить очередной виток эскалации? Ибо вывод однозначен — инцидент с Крымским мостом ускорит эскалацию.

Эти два фактора посеяли у меня основания для сомнений в том, что это была именно акция украинских спецслужб. И еще одно: сутки прокремлевское медиасообщество с официальными лицами пытались разыгрывать традиционную карту того, что это просто несчастный случай. И тут вдруг Путин выступает и прямым текстом (причем это было несколько секундное заявление) обвиняет украинские спецслужбы. В Новофедоровке были взрывы, совершались атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, еще раньше — затопление крейсера Москва, но Кремль всячески пытался отклонить версии того, что могла сделать Украина. А тут, вдруг, на тебе. И это прозвучало как анонс сегодняшней массированной ракетной атаки.

В контексте этих событий целесообразно посмотреть на Беларусь.

Если у кого-то есть сомнения, мол, не может быть такого, чтобы россияне взорвали собственный мост. Ну, это те же люди, которые взорвали Северные потоки несколько недель назад, которые взорвали дома на Каширском шоссе в 1999 году (что стало поводом к началу второй военной кампании против Чечни, на этом Путин пришел в России к власти), так называемый «рязанский сахар». Такие истории еще в памяти.

В контексте этих событий вполне целесообразно посмотреть на Беларусь. Сегодняшнее заявление о «развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь», на мой взгляд, очередной анонс того, что наконец-то Лукашенко склонился к мнению: Беларусь может отправить свои вооруженные силы. Если в ближайшие часы-дни будут провокации на территории Беларуси, то это будет сигнал того, что начнется вторжение из Беларуси при активном участии белорусских военнослужащих.

Почему говорю провокации? Потому что мы уже научились различать провокации и настоящие военные акты. Но если будет принято политическое решение нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории Беларуси, то это может служить скорее сдерживающим, чем провоцирующим фактором.

Что же может удержать Лукашенко от открытого вступления в войну? Думаю, что прежде всего его внутренние инстинкты. Потому что любые сигналы (их уже столько поступало из разных столиц Евросоюза), думаю, он пропускает мимо ушей. Но сигнал, который он не сможет пропустить, если «председатель Си» передаст ему по своим каналам — вступать или не вступать в войну. Потому что Беларусь очень сильно зависит и экономически от Китая. Поэтому мнение именно китайского руководителя для Лукашенко было бы убедительным.

Алексей Мельник, «Новое время»

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