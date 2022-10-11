В российской военной части в Джанкое прогремел взрыв

В российской военной части в Джанкое прогремел взрыв2
- 11.10.2022, 7:51
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Нанесен удар по расположению 39-го вертолетного полка РФ.
Крымские паблики сообщили, что вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое прогремел взрыв на территории военной части, передает nv.ua.
В военной части находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.
Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненные и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, которые проехали в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы № 1 в Севастополе.