В российской военной части в Джанкое прогремел взрыв 2 11.10.2022, 7:51

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иллюстрационное фото

Нанесен удар по расположению 39-го вертолетного полка РФ.

Крымские паблики сообщили, что вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое прогремел взрыв на территории военной части, передает nv.ua.

В военной части находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненные и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, которые проехали в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы № 1 в Севастополе.

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