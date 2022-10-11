Соловьев устроил истерику из-за арестованной виллы в Италии 7 11.10.2022, 7:58

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Российский пропагандист набросился на Аллу Пугачеву.

Российский пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев каждый день устраивает ругань. За открытую поддержку диктатора Путина и войну в Украине против Соловьева ввели санкции, пишет «Главред».

У Соловьева арестовал виллу в Италии. Теперь пропагандист истерит и требует ввести санкции против тех россиян, которые выступили против войны.

Вилла Соловьева, которую арестовали еще в марте, находится находится на озере Комо.

«У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся!», - в истерике заявил Соловьев, пишут росСМИ.

Ведущий тут же упомянул певицу Аллу Пугачеву, которая поддержала Украину и выступила против войны.

«Вот у меня в Италии забрали что-то, арестовали, а в поселке Грязь все по-прежнему стоит», - возмущается журналист.

За свои скандальные слова Соловьев решил немного оправдаться и вдруг воскликнул, что это такая «шутка».

«Шутка, не волнуйтесь. Там очень дорого!», - воскликнул Владимир Соловьев.

Отметим, в поселке Грязь находится замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Недавно стало известно, что Пугачева выставила свою элитную недвижимость на продажу и покинула Россию.

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