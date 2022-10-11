Эксперт: Белорусские офицеры выражают серьезное несогласие с Лукашенко 8 11.10.2022, 8:23

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Фото: Thinktanks.by

Армия Беларуси не в восторге от перспективы быть вовлеченной в войну

Лукашенко и Путин заявили о развертывании совместной региональной группировки войск. Такой шаг – лишь формализация процессов, давно происходивших между Россией и Беларусью.

Такое мнение «24 каналу» высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, своими заявлениями белорусские власти пытаются держать Киев в напряжении.

«А создание так называемой «общей региональной группировки войск» – это попытка повлиять на ситуацию на фронте в Украине. Это попытки растянуть украинские силы. Причем очень неудачны, ведь такие попытки мы наблюдаем с мая. Беларусь систематически проводит военные учения у границ с Украиной», – отметил Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что на границе с Беларусью украинские войска находятся вместе с пограничниками и нацгвардейцами. Все пути из Беларуси заминированы, а позиции укреплены.

«Если белорусские войска совместно с русскими хотят достаточно мощно «получить по зубам», то могут попробовать эту агрессивную авантюру», – подчеркнул он.

Мусиенко отметил, что по имеющейся информации из разных источников, белорусская армия не в восторге от перспективы быть вовлеченной в войну.

«Белорусские офицеры выражают серьезное несогласие с тем, что их потенциально могут привлекать к войне против Украины. Среди белорусских военных не наблюдается большой активности и поддержки агрессивного вторжения в Украину», – сказал Мусиенко.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, своим заявлением о создании «совместной с Россией группировки войск» Лукашенко де-юре признал то, что уже было де-факто.

«Белорусское и российское командование по-прежнему действовало заодно – с самого начала полномасштабного вторжения российских войск, в том числе из Беларуси, и даже раньше. То есть фактически это ничего не меняет», – сказал Мусиенко.

По словам военного эксперта, главная задача, стоящая перед Украиной, – мониторить ситуацию с перекидыванием российских войск на территорию Беларуси. Он напомнил, что Россия отправляет в Беларусь 20 тысяч мобилизованных.

«Однако пока перекидывание большого количества мобилизованных из России или других военных, которые создавали бы ударную группировку на территории Беларуси, не наблюдается», – отметил Мусиенко.

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