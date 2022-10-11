ВСУ из системы GMLRS уничтожили огромную колонну техники РФ 2 11.10.2022, 8:32

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Россияне потеряли много живой силы, БК, РСЗО «Град», САУ, РСЗО «Ураган».

Бойцы ВСУ показали нарезку видео, на которых системы GMLRS наносят мощные потери армии РФ: уничтожают колонны с живой силой, БК, РСЗО «Град», САУ, РСЗО «Ураган».

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, украинского журналиста.

Видео состоит из четырех частей. В каждом ВСУ сначала показывают, как обнаруживают врага и следят за ним, а дальше – показывают как уничтожают.

Первая часть - обнаружение колонны армии РФ, возле которой было замечено много личного состава.

На видео видно, что на дороге где-то в Украине стояло около 6-8 КАМАЗов. Точный удар системой GMLRS – и на дороге заметны лишь обугленные остатки.

Следующая цель – командный пункт армии РФ и 3 САУ. Пушки пытались скрыться в зеленых насаждениях, но это им не помогло - аэроразведка обнаружила укрытие, а артиллерия - уничтожила.

Третья и четвертая части - охота на «Град» и «Ураган».

Батарея «Градов» - 5-6 машин - прятались за лесопосадкой. Каждая установка – 3 человека экипажа.

Первый удар уничтожил 3 машины, 2 скрылись. Но их обнаружила разведка, и они также были уничтожены.

Три «Урагана» также пытались замаскироваться в зеленых насаждениях. Но их тоже обнаружили и взорвали. На кадрах видно, насколько сильным было пламя: на месте взрыва дотла выжжено несколько десятков квадратных метров.

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