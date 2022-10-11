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ВСУ из системы GMLRS уничтожили огромную колонну техники РФ

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  • 11.10.2022, 8:32
  • 11,178
ВСУ из системы GMLRS уничтожили огромную колонну техники РФ

Россияне потеряли много живой силы, БК, РСЗО «Град», САУ, РСЗО «Ураган».

Бойцы ВСУ показали нарезку видео, на которых системы GMLRS наносят мощные потери армии РФ: уничтожают колонны с живой силой, БК, РСЗО «Град», САУ, РСЗО «Ураган».

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, украинского журналиста.

Видео состоит из четырех частей. В каждом ВСУ сначала показывают, как обнаруживают врага и следят за ним, а дальше – показывают как уничтожают.

Первая часть - обнаружение колонны армии РФ, возле которой было замечено много личного состава.

На видео видно, что на дороге где-то в Украине стояло около 6-8 КАМАЗов. Точный удар системой GMLRS – и на дороге заметны лишь обугленные остатки.

Следующая цель – командный пункт армии РФ и 3 САУ. Пушки пытались скрыться в зеленых насаждениях, но это им не помогло - аэроразведка обнаружила укрытие, а артиллерия - уничтожила.

Третья и четвертая части - охота на «Град» и «Ураган».

Батарея «Градов» - 5-6 машин - прятались за лесопосадкой. Каждая установка – 3 человека экипажа.

Первый удар уничтожил 3 машины, 2 скрылись. Но их обнаружила разведка, и они также были уничтожены.

Три «Урагана» также пытались замаскироваться в зеленых насаждениях. Но их тоже обнаружили и взорвали. На кадрах видно, насколько сильным было пламя: на месте взрыва дотла выжжено несколько десятков квадратных метров.

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