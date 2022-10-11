Полки позорные 4 Ирина Халип, «Новая газета. Европа»

11.10.2022, 8:35

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Ирина Халип

Союзная группировка войск России и Беларуси развертывается в атмосфере тотального вранья.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в этом году встречались семь раз. Такого интенсивного общения у них прежде не было никогда. Граждане обеих стран говорили: да они просто изгои во всем мире, им общаться не с кем, кроме как друг с другом, вот и встречаются то в Сочи, то в Питере. Политологи говорили: Лукашенко просит денег, а Путин за это требует полномасштабного участия в войне. И то, и другое, скорее всего, верно, и одно не исключает другого.

От самой войны Александр Лукашенко много месяцев открещивался. Говорил, что просто порох нужно держать сухим на случай внезапной агрессии с Запад или с Юга (Восток дружелюбен по умолчанию) и что рога обламывали и не таким, как Польша (Польша для него — умозрительное воплощение вероятного противника). Утверждал, что Беларусь просто предоставляет койко-места в больницах для лечения российских раненых: «Зеленский меня, правда, в этом упрекнул: «Ты принимаешь раненых!» Я говорю: «Принимал и буду принимать. Мы их лечим, спасаем». Министр здравоохранения каждое утро докладывает мне о том, что там происходит. Мы лечили и будем лечить этих ребят — в Гомеле, Мозыре и, по-моему, каком-то районном центре, когда они к нам поступают. Что здесь не так? Всегда в любой войне спасали раненых. Не дай бог, убитых — отправляли на родину».

Так было весной и летом. К осени риторика начала меняться. 4 октября на совещании по вопросам военной безопасности Лукашенко заявил: «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие». 9 октября в эфире программы «Главный эфир» государственного телевидения это продублировал первый заместитель госсекретаря Совбеза Павел Муравейко: «Во-первых, мы не допускаем удара в спину нашим российским братьям. Во-вторых, мы обеспечиваем стабильность на западных границах. Наша группировка противовоздушной обороны обеспечивает безопасность воздушных рубежей. Мы — союзник Российской Федерации. Мы наравне с нашими русскими братьями стоим плечом к плечу и не допустим ударов им в спину, не допустим нападения на них».

Участвуем, но не совсем. Воюем, но не убиваем. Стоим плечом к плечу с русскими братьями, но у нас мир. В этом оксюморонном пространстве Лукашенко и военные высказывались до сегодняшнего дня.

Сегодня Александр Лукашенко снова расширил границы участия Беларуси в войне, проведя второе за неделю совещание с представителями силового блока. Сказал, что накануне его по неофициальным каналам предупредили о готовящихся ударах с территории Украины по Беларуси и что это будет «Крымский мост-2». Что США и Евросоюз намерены создать из «беглых» второй фронт. Что в Украину Запад поставляет подлежащую утилизации древнюю технику, а сам насыщает свои войска самым современным оружием, чтобы перебросить их к границе Беларуси. Что Польша «ну просто трепещет» и просит США немедленно завезти туда ядерное оружие. Что Запад пытается втянуть Беларусь в войну и затем «разобраться» и с Россией, и собственно с Беларусью. И что совместная группировка войск будет, возможно, состоять большей частью из белорусских военных: «Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек».

Лукашенко на том совещании говорил, что о развертывании совместной региональной группировки войск они с Владимиром Путиным договорились еще 7 октября, во время встречи один на один после неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, то есть до взрыва Керченского моста и сегодняшних массовых обстрелов Украины. И что уже два дня идет ее формирование. Собственно, он и совещание назвал не экстренным, а запланированным еще с прошлого раза: «Как мы с вами и договаривались». Это в стиле Лукашенко: выдавать свежие блюда за позавчерашние и утверждать, что ничего экстренного в мирной Беларуси быть не может, все идет своим чередом и долго тщательно планируется.

Совместная региональная группировка войск (РВГ) предусмотрена военной доктриной союзного государства. Это войска обеих стран, «применение которых запланировано по единому смыслу и плану». Согласно доктрине, они могут развертываться и в мирное, и в военное время, отдельно или с военными формированиями обеих армий, не входящими в РВГ. Цель РВГ — «в отражении нападения, нанесении поражения агрессору и создании предпосылок для прекращения военных действий на условиях, отвечающих интересам государств-участников». С формулировками все понятно, вопрос не в них, а в процедуре. Согласно военной доктрине союзного государства, решение о развертывании региональной группировки войск принимает высший госсовет «союзного государства». А это не Лукашенко с Путиным, это, кроме них, еще главы правительств обеих стран и председатели двух палат парламентов, то есть восемь человек. Госсовет не собирался и не совещался в последнее время, так что решение о развертывании совместной группировки войск нелегитимно даже с точки зрения военной доктрины двух государств. Так что когда Лукашенко говорит: «Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — он нарушает им же подписанную доктрину.

Впрочем, говорят они все, много и не по делу, хором и соло, не обращая друг на друга внимания. Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов 10 октября в интервью РИА «Новости» заявил, что развертывание РГВ нацелено на «снятие обеспокоенности Александра Григорьевича и наших белорусских братьев», якобы Лукашенко об этом попросил союзника. И не в связи с войной в Украине, а из-за угроз НАТО. Сам Александр Лукашенко говорит не только об угрозе ядерного удара из Польши, но и о нападении Украины на Беларусь: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Это — цитата с сегодняшнего совещания.

Президента Украины Владимира Зеленского Лукашенко за последние месяцы называл не только умалишенным, но и «безголовым» в интервью Владимиру Соловьеву, безумцем и «малым наполеончиком» во время голосования на референдуме 27 февраля. Тогда же, после голосования, посоветовал Зеленскому «закрыться и молчать». А вот про себя он на сегодняшнем совещании сказал: «Мы, военные, должны принять все меры, чтобы войны не было». Себя Лукашенко называет то военным, то историком, то педагогом. Так что нет ничего удивительного в грезящейся ему атомной бомбе, летящей из Варшавы в Минск. Он живет в собственном мире.

А вот в нашем реально мире до сих пор остается неясным, когда именно и кем было принято решение о развертывании совместной военной группировки. Лукашенко говорит, что он принял решение, Картополов утверждает, что Москва по его просьбе ради спокойствия белорусов, а по документом это решение вообще должен принимать союзный госсовет. Ясно пока одно: врут и белорусские, и российские чиновники. Впрочем, они привычные.

Ирина Халип, «Новая газета. Европа»

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