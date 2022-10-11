Лукашенко загнал себя в угол, из которого уже не выберется 4 Наталья Радина

11.10.2022, 8:40

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Наталья Радина

Вступление белорусской армии в войну – вопрос ближайшего времени.

Вчера еще во время интервью одному СМИ мне задавили наивный вопрос «додавит Путин Лукашенко или нет?». Конечно, да, ответила я. Неужели до сих пор кому-то не ясно, что по сути режимы Путина и Лукашенко – одно целое и всегда будут действовать сообща?

Вступление белорусской армии в войну – лишь вопрос времени. Сегодня стало очевидно, что ближайшего.

Но ясно также одно: эскалация ситуации приведет лишь к ускорению падения диктаторского режима в Беларуси. Лукашенко загнал себя в угол, из которого уже не выберется.

Наталья Радина, «Фейсбук»

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