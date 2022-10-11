Китай впервые «осадил» Россию из-за войны против Украины 5 11.10.2022, 8:44

10,536

Официальное заявление было сделано после массированных атак 10 октября.

В Китае впервые за время полномасштабной войны России в Украине обратились с упреками к Москве. Это произошло после масштабной ракетной атаки, которую оккупанты устроили 10 октября.

Так, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин на пресс-конференции заявила, что ее страна обратила внимание на взрывы и Китай надеется на снижение эскалации. Ее цитирует The New York Times.

«Все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности», – решительно заявила представитель министерства.

«Необходимо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации. Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут урегулировать вопрос путем переговоров», – добавила она, отметив, что эскалация не отвечает ничьим интересам.

В СМИ отметили, что несмотря на дипломатическую формулировку, это стало недвусмысленным упреком России. Ранее Китай воздерживался от критики Кремля и все заявления были адресованы и РФ, и Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».