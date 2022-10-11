Китай впервые «осадил» Россию из-за войны против Украины

Китай впервые «осадил» Россию из-за войны против Украины5
- 11.10.2022, 8:44
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Официальное заявление было сделано после массированных атак 10 октября.
В Китае впервые за время полномасштабной войны России в Украине обратились с упреками к Москве. Это произошло после масштабной ракетной атаки, которую оккупанты устроили 10 октября.
Так, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин на пресс-конференции заявила, что ее страна обратила внимание на взрывы и Китай надеется на снижение эскалации. Ее цитирует The New York Times.
«Все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности», – решительно заявила представитель министерства.
«Необходимо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации. Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут урегулировать вопрос путем переговоров», – добавила она, отметив, что эскалация не отвечает ничьим интересам.
В СМИ отметили, что несмотря на дипломатическую формулировку, это стало недвусмысленным упреком России. Ранее Китай воздерживался от критики Кремля и все заявления были адресованы и РФ, и Украине.