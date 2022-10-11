ISW: Россия массово перебрасывает своих солдат в Беларусь в вагонах для скота 5 11.10.2022, 8:52

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иллюстрационное фото

Американские аналитики оценили возможности совместной группировки войск Беларуси и РФ.

Российская Федерация и Беларусь заявили о совместном развертывании войск - формирований, предназначенных для защиты Союзного государства. Однако они вряд ли отважатся атаковать ими Украину с севера.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, вероятно, что российский компонент любого формирования «региональной группировки войск» будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.

Также компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений, понесших значительные потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.

Перед этим СМИ сообщали о том, что Россия массово перебрасывает своих солдат в Беларусь в вагонах для скота. Ранее ISW оценивал, что Кремль надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для подготовки мобилизованных солдат, однако и это не индикатор неизбежного открытого вторжения с территории Беларуси.

В то же время Россия может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы «зафиксировать» украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении.

ISW считает, что сейчас Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну, а Россия тем временем не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из существующих в Беларуси подразделений.

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