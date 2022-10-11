Война за российский трон уже началась Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

11.10.2022, 9:03

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Юлия Латынина

Как назначение Суровикина связано с ударами по Киеву.

Ракетные удары по центру Киева и еще по восьми областям Украины, — это не только результат злобы Путина и его реакция на подрыв Крымского моста.

Это еще и результат официального назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим российскими войсками в Украине. Генерал Суровикин отвечал за Мариуполь, и мы помним, как он его брал. Так же, как Алеппо, штурмом которого он командовал в Сирии. Он стирал Алеппо с лица земли в Сирии — и так же стирал Мариуполь.

Разница в том, что, когда он стирал с лица земли Мариуполь, российская авиация могла спокойно бомбить театры, школы и роддома. А теперь авиационную бомбу ФАБ бросать уже нельзя — работает ПВО. Приходится гвоздить ракетами.

«Ракетная атака шла в две волны, — говорит военный эксперт Роман Свитан, летчик ВСУ и полковник запаса. — Первая волна била заведомо по гражданским объектам, вторая, вероятно, преследовала цель обесточить инфраструктуру или ударить по военным объектам».

Главное назначение первой волны было — насыщение ПВО. Стоит, допустим, установка С-300, и у нее определенное количество ракет. Она отстреливает все во время первой атаки, а во время второй волны, следующей по пятам, перезарядиться не успевает. Поэтому удары наносились именно по гражданским объектам. Дело в том, что при нанесении удара по военным объектам ПВО еще может подумать, — перехватывать ракету или нет. А если ракета летит в многоэтажку — вариантов нет, надо перехватывать.

Как легко понять, в первой волне шли противокорабельные ракеты типа Х-22 с круговым вероятным отклонением в 300 метров, а во второй — более точные «Калибры».

В этом смысле тактика нового командующего в первом приближении — людоедская, но со вполне определенной военно-террористической стратегией.

Ракетный террор был и раньше одним из главных ответов Путина на неудачи на фронте, но легко заметить, что в последнее время он ослаб по очень уважительной причине: точных ракет у Путина все меньше и меньше. «Суровикин, видимо, распечатал неприкосновенный запас (НЗ)», — говорит Свитан. НЗ как раз может быть распечатан волей большого начальника.

Так Суровикин показывает начальству свою решимость. Вот мол, меня назначили — и вот как я воюю. «Это его визитная карточка», — заключает Роман Свитан. Суровикин бьет, чтобы понравиться Путину.

Однако есть в этой истории еще одна недооцененная деталь.

До сих пор имена генералов, командующих войной с Украиной, официально не озвучивались. Война была — а кто ей командовал, официально было не известно. Путин не хотел, чтобы какой-нибудь генерал делил с ним честь победы и набирал авторитет, который позволит его подсидеть.

Одни источники утверждали, что командующим являлся генерал Александр Дворников, а другие — называли Геннадия Жидко. Однако Леонид Невзлин с самого начала утверждал, что всей операцией командует именно Сергей Суровикин (или, во всяком случае, является одним из ее главных разработчиков), и именно его Невзлин в последнее время называл в качестве гипотетического члена военной хунты, которая может сменить Путина.

В этой ситуации публичное назначение генерала Суровикина выглядит еще и очень важным ходом в аппаратной войне, и ход этот — вовсе не в пользу Суровикина. Путин держал начальников в этой войне анонимными, чтобы они не соперничали с ним в узнаваемости. Теперь он назначает козла отпущения. Если бы война была победоносной, ее бы выиграл Путин. А теперь ее проигрывают, и проиграет ее генерал Суровикин.

Вот он и старается.

И будет стараться еще больше.

Впервые с начала войны эти ракетные удары, — это не просто результат бессильной злобы. Не просто способ отвлечь внимание Z-патриотов от унизительных поражений на фронте. Эти ракетные удары и гражданские украинские трупы — это первые военные удары во внутрироссийской борьбе за трон.

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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