Лукашенко улетел из Беларуси 11.10.2022, 9:08

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Но не в Россию.

Александр Лукашенко 11 октября вылетел с официальным визитом в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Во второй день визита Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

По окончании официального визита в Таджикистан Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13−14 октября он примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.

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