закрыть
11 октября 2022, вторник, 9:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко улетел из Беларуси

  • 11.10.2022, 9:08
  • 2,430
Лукашенко улетел из Беларуси

Но не в Россию.

Александр Лукашенко 11 октября вылетел с официальным визитом в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Во второй день визита Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

По окончании официального визита в Таджикистан Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13−14 октября он примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов