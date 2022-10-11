В Херсоне прогремела канонада взрывов в важных для войск РФ точках 11.10.2022, 9:11

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архивное фото

Есть попадания возле Антоновского моста, аэропорта и корабельного завода.

В Херсоне раздалось несколько взрывов около точек, важных для российских оккупантов. Среди них - Антоновский мост и аэродром возле Чернобаевки.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».

Сообщение о канонаде взрывов появилось в сети около 22:13 10 октября.

Активист перечислил, где именно были слышны прилеты и вылеты:

сработало ПВО россиян в районе аэропорта возле Чернобаевки,

ПВО недалеко от Антоновского моста,

ПВО недалеко от Херсонского судоремонтного завода,

прилет неподалеку от Херсонского хлопкового комбината.

В местном паблике опубликовали запись, на которой слышны взрывы в Херсоне.

Расстояние от местности, где были слышны вылеты и прилеты, до ближайших позиций ВСУ – от 23 до 38 км (ориентировочно).

Обновление

Российское СМИ ТАСС со ссылкой на оккупационную военную администрацию и росвоенкоров сообщило, что было около 10 прилетов. 8 снарядов якобы сбило ПВО, но есть два «падения» в районе Антоновского моста.

Напоминаем, несколькими часами раньше было громко в населенном пункте на левом берегу Днепра в Скадовском районе: там, предполагают, попали в военную базу оккупантов.

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