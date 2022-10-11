В Херсоне прогремела канонада взрывов в важных для войск РФ точках
- 11.10.2022, 9:11
- 1,004
Есть попадания возле Антоновского моста, аэропорта и корабельного завода.
В Херсоне раздалось несколько взрывов около точек, важных для российских оккупантов. Среди них - Антоновский мост и аэродром возле Чернобаевки.
Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».
Сообщение о канонаде взрывов появилось в сети около 22:13 10 октября.
Активист перечислил, где именно были слышны прилеты и вылеты:
сработало ПВО россиян в районе аэропорта возле Чернобаевки,
ПВО недалеко от Антоновского моста,
ПВО недалеко от Херсонского судоремонтного завода,
прилет неподалеку от Херсонского хлопкового комбината.
В местном паблике опубликовали запись, на которой слышны взрывы в Херсоне.
Расстояние от местности, где были слышны вылеты и прилеты, до ближайших позиций ВСУ – от 23 до 38 км (ориентировочно).
Обновление
Российское СМИ ТАСС со ссылкой на оккупационную военную администрацию и росвоенкоров сообщило, что было около 10 прилетов. 8 снарядов якобы сбило ПВО, но есть два «падения» в районе Антоновского моста.
Напоминаем, несколькими часами раньше было громко в населенном пункте на левом берегу Днепра в Скадовском районе: там, предполагают, попали в военную базу оккупантов.