«Не могу представить, какое горе переживает мой народ»2
- 11.10.2022, 9:22
- 6,256
Милла Йовович отреагировала на ракетный обстрел Украины российскими военными преступниками.
Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 10 октября, в день обстрела российскими оккупантами украинскими городов, осудила российскую агрессию против Украины. Свое заявление она разместила в Instagram.
«Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними», – написала артистка.
Она добавила, что была подавлена, узнав о ракетном обстреле Украины российской армией.
«В мире столько ненависти, репрессий и насилия. Меня тошнит от войны, тошнит от самоправедных людей, пытающихся заставить других поверить в то, во что они верят. Я скорблю вместе с [украинским] народом», – добавила Йовович.