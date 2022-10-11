«Не могу представить, какое горе переживает мой народ» 2 11.10.2022, 9:22

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Милла Йовович

фото: getty images

Милла Йовович отреагировала на ракетный обстрел Украины российскими военными преступниками.

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 10 октября, в день обстрела российскими оккупантами украинскими городов, осудила российскую агрессию против Украины. Свое заявление она разместила в Instagram.

«Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними», – написала артистка.

Она добавила, что была подавлена, узнав о ракетном обстреле Украины российской армией.

«В мире столько ненависти, репрессий и насилия. Меня тошнит от войны, тошнит от самоправедных людей, пытающихся заставить других поверить в то, во что они верят. Я скорблю вместе с [украинским] народом», – добавила Йовович.

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