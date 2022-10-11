Почем белорусские продукты сейчас продаются в России? 5 11.10.2022, 9:29

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иллюстрационное фото

Разница в цене доходит до 2-х и более раз.

Прозрачность границы между Беларусью и ее основным торговым партнером всегда делала продукты питания (сейчас речь только об этой категории) ликвидными. Обычно они перетекали в одну сторону. Сегодня происходит чуть иначе: посмотрите на сырную или кондитерскую полку. Но нынешняя ситуация особенная и в другом плане: выгодный курс рубля и более свободное ценообразование в России делают экспорт еще привлекательнее.

В российском розничном онлайне (прерогатива больших компаний) сложно найти белорусские яйца, гречку, хлеб и даже колбасу. Продаже в крупных сетях всегда предшествует сложная маркетинговая работа, крепкий бренд и условия, на которые не каждый производитель может пойти. Много белорусской еды по-прежнему продается в России через небольшие магазинчики с надписями типа «Продукты из Беларуси», по давальческим схемам (когда россияне делают еду в Беларуси под своими торговыми марками) или просто как ноунейм для дальнейшей переупаковки. Учитывайте это, когда будете вдохновляться ценовой разницей в сетях.

Журналисты onliner.by сравнили цены только в онлайн-магазинах двух стран. Это не исследование по поиску самых выгодных сочетаний. Но полученные результаты этого и не требуют: разница в большинстве случайно выбранных позиций является двойной.

Сыр «Брест-Литовск Классический» (500 граммов) в Минске можно купить примерно за 10 с небольшим рублей. В Московском «Утконосе» он стоит 19,7 рубля.

Exponenta, High-Pro (клубника-арбуз) (250 граммов) — 3,05 рубля в Минске и 4,20 в Москве.

Сметана «Брест-Литовск» 15%-ной жирности (180 граммов) в России стоит от 58 местных рублей — это 2,38 в белорусских. В Минске — 1,18 рубля.

В Москве хотят 11,20 белорусского рубля за 250-граммовую пачку маскарпоне от Туровского комбината. В Минске приготовить тирамису будет дешевле: такая пачка стоит до 7 рублей. Жаль, печенья савоярди в минских магазинах осталось на три дня.

Еще немного «Савушкина» (мы не виноваты, что они везде продаются). Баночка творога «101 зерно» (350 граммов) в Москве стоит 7,35 рубля. За эти деньги белорус дома может купить 258 зерен, потому что здесь баночка стоит 2,85 рубля.

Масло «Брест-Литовск» 72,5%-ной жирности (180 граммов) стоит в Беларуси 3,8 рубля вместо 7,63 в России.

Копченые перепелиные яйца «Молодецкие» — 5,35 белорусских рублей у нас и 298 российских в Москве — это больше 12 белорусских рублей.

Детское питание «Беллакт Premium» представляется в России как премиум. У нас он стоит не более 8,5 рубля, в Москве же пачка обойдется почти в 22.

В Москве просят 11,36 рубля за 200-граммовую пачку сыра «Маасдам». Только он не из Маасдама, а из Рогачева, где продается по 5,15 рубля.

А что, спросите вы, сгущенка из того же края? У нас она продается по 3,85 рубля, в России — за 6,10.

Не хватало курицы в тушках? В России есть по 9,6 рубля за килограмм, у нас можно найти за 6,5. Пачка белорусского куриного филе того же «Петрухи» в России стоит 15 рублей (850 граммов), а не 8,8, как в Беларуси.

Тушенку из говядины «Гродфуд» мы видим за 14 рублей вместо 9,5.

Килограмм поваренной соли из Мозыря в Москве стоит 1,3 рубля, у нас такой же — 70 копеек.

Квас «Лидский» — 3,3 рубля в Беларуси против почти 5 в России.

И наконец мы нашли одинаковые цены: 125 граммов голубики стоит примерно 7—8 рублей и в Минске, и в Москве.

А что наоборот?

Давайте теперь совершенно случайным образом возьмем из черного мешка несколько товаров российского производства, которые продаются в Минске. Вдруг мы тоже платим в два раза дороже?

Упаковка колбасной нарезки «Дымов Чезаре с фундуком» в Беларуси стоит 8,15 рубля, в России — на рубль дешевле.

Мороженое Movenpick — абсолютно те же деньги, немногим более 35 рублей за баночку. Та же ситуация с пачкой сыра «Сваля».

Стейк «Яблочко» от Primebeef в России стоит 32 рубля, у нас — около 35.

Есть продукты дешевле. Например, Snickers в Минске стоит 1,5 рубля вместо 2 в России (хотя производится там). Как и детская каша Nestle (гречневая) — стоит на 2 рубля дешевле в Беларуси.

Вместо итогов

Ситуация, конечно, не рыночная, слишком много «черных лебедей». Глобальные и локальные компании ведут свои ценовые игры, политики — свои. Время покажет, как наш корабль справится с таким дисбалансом цен на почти едином рынке. Но если серьезно (рубрика обязывает!), то в случае излишней утечки продуктов вариант есть только один: русские должны снизить цены, потому что в реальных доходах белорусов запланирован рост.

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