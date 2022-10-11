Конфликт между ФСБ и военными: Путин теряет управление 5 11.10.2022, 9:36

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Россию начало «лихорадить».

В России назревает внутренний конфликт между «фсбшниками» и Министерством обороны. А Путин постепенно теряет контроль над ситуацией.

Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В последней речи Путин говорил много бреда о так называемом «терроризме со стороны Украины». Это может быть следствием желания «фсбшного крыла» играть большую роль в войне против Украины.

По мнению Мусиенко, в России разгорается конфликт между спецслужбами и военными. Путину не удается этой всей ситуацией овладеть, хотя тот пытается делать вид, будто все четко под контролем.

«Мы видим, что Путин лишается управляемости определенными процессами. Несмотря на то, что он хочет, чтобы думали по-другому, создает имидж непобедимого лидера. Но это совсем не так. Сейчас ФСБ пытается играть «первую скрипку» и перекинуть на себя способы управления», – отметил Мусиенко.

Он добавил, что ни в одной стране мира не было успешного случая, когда спецслужбам удавалось руководить всем – и политикой, и боевыми действиями.

Кроме того, в России совершенно исчерпано видение того, как представлять так называемую «специальную военную операцию». Все понимают, что идет полномасштабная война. Однако теперь они могут попытаться зайти еще дальше и переформатировать все в режим «контртеррористической операции».

«Это свидетельствует о том, что их видение ситуации абсолютно исчерпано. Они не понимают, как все это продолжать, и пытаются переиграть. Это все умножено на внутренние «разборки». А спецслужбы хотят играть еще большую роль», – считает Мусиенко.

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