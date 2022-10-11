Взрыв на Крымском мосту: появилось видео участка, где горели цистерны с горючим 4 11.10.2022, 9:39

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Железнодорожный путь выгнулся волнами.

10 октября в сети появились кадры, снятые на железнодорожном полотне, пострадавшем при взрыве на Крымском мосту.

Информация обнародована в Telegram-канале Юрия Мысягина, заместителя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Видео, похоже, снято одним из работников железной дороги, прибывшим на место чрезвычайной ситуации. Продолжительность видео – 49 секунд. Пока не понятно, когда именно оно было снято. Впрочем видно, что пожар уже потушен, а по автомобильному полотну уже идут автомобили.

Во время съемки в кадр попадают остатки вагонов и железнодорожный путь.

Примечательно, что пути «пошли волнами», а цистерны - серьезно повреждены огнем.

Впрочем заметно, что ограждение колеи - выгнулось наружу, но, как представляется, выдержало влияние высоких температур.

В комментариях к сообщению отмечают, что из-за пожара должны были бы серьезно пострадать и соседнее полотно. Однако россияне уже заявили, что возобновили движение – во всяком случае, движение пассажирских поездов.

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