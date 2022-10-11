Лукашенко готовится совершить свое последнее действие 12 11.10.2022, 9:44

9,884

В случает прямого вступления в войну его режим уничтожат быстрее, чем кремлевский.

Лукашенко принял решение о развертывании объединенной армии с Россией. Однако привлечение военных РБ к вторжению может стать для его режима роковым решением.

Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью obozrevatel.com.

«Если вопреки моим ожиданиям Лукашенко действительно втянет свою армию, тогда он прикует себя цепью к Путину окончательно, тогда эти два режима упадут одновременно», - заявил он.

Яковенко отметил, что трудно оценить достоверность информации о вероятности привлечения военных Беларуси к войне против Украины. Однако режим Лукашенко довольно быстро ждет поражение на поле боя.

«Я не знаю, насколько достоверной является эта информация, но если он действительно решит использовать свою армию против Украины, то, я думаю, это будет конец Лукашенко. Возможно, он будет уничтожен раньше, чем Путин. Его армию уничтожат достаточно быстро, и опоры внутри страны не останется. Мне кажется, это будет последнее действие Лукашенко», - добавил Яковенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».