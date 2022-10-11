СМИ: Собчак с матерью покидает Россию 16 11.10.2022, 9:58

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Ксения Собчак

Телеведущая выступила с опровержением.

Российские телеграмм-каналы сообщили о том, что пользователи заметили российскую телеведущую Ксению Собчак вместе со своей матерью в московском аэропорту Внуково, передает «Главред».

Собчак между тем снова опровергла слухи и написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что она связана с давно запланированным путешествием на время отпуска. «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — сообщила пропагандистка. По словам Собчак, ее супруг, режиссер Константин Богомолов, тем временем находится в Москве.

«Никакого незапланированного отъезда, все ок», — добавила она.

Напомним, ранее Собчак не сумела в Грузии посетить Dedaena Bar в Тбилиси ‒ ведь туда пускают только тех граждан страны-агрессора, которые проходят специальное анкетирование.

Перед тем как попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и заверить, что не голосовал за него. Далее в перечне есть пункты, свидетельствующие об осуждении войны в Украине, а также оккупации украинских и грузинских территорий.

Собчак настаивала в разговоре с владельцем бара Дато Лапаури на том, что такие правила якобы не являются нормальными и обоснованными, а также якобы неприемлемы в цивилизованном мире.

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