«Если за Лукашенко возьмутся украинский спецназ и «калиновцы», то никакое усиление не спасет» 5 11.10.2022, 10:03

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Как удар по Крымскому мосту заставил двух диктаторов бояться.

Взрыв Крымского моста стал для России не только практической проблемой, которая может нарушить логистику оккупантов, но и символом растерянности путинской армии.

Белорусские Telegram-каналы пишут, что после этого события в Минске также началась суета.

Удар по Крымскому мосту явно заставил двух диктаторов бояться.

Сайт Charter97.org посмотрел, как наши читатели отреагировали на это событие.

«Самый охраняемый мост, детище Путина. Довели деда до прединсультного/предынфарктного состояния».

«Пусть сам трусливый карлик вылазит из бункера и сторожит мост с ржавым калашниковым».

«Смешно слушать стенания про «подрыв гражданской инфраструктуры» от нелюдя, бомбившего ракетами мирные многоэтажки».

«То есть, по его словам выходит, что спецслужбы СБУ могут вот так вот запросто взрывать мосты, а его ФСБ ничего не может сделать? Старик плохо соображает. Получается, что он расписался в своей полной беспомощности? И после таких слов Путин собирается какие-то там войны выигрывать?»

«Подрыв Крымского моста войдет в учебники спецопераций».

«Сегодняшний день по значимости равен тому, апрельскому, когда на дно отправилась русская «Москва». По силе и фактического, и психологического удара — это равноценные события».

«Символы «величия» России один за одним получают сокрушительные удары».

«Лука, смотри, нет ничего вечного».

«Путинская Россия столько всего открыто взорвала и уничтожила в Украине, столько людей убила и обездолила, что даже если теперь Украина тоже открыто взорвет штук 100 мостов в любом месте РФ — ни Путин, ни какой-то другой руссофашист не имеет морального права даже рот открыть. Нечего было нападать на Украину!»

«Гражданская инфраструктура — это драмтеатр с детьми в Мариуполе, частные дома с жителями в Одессе и Запорожье, электростанция в Харькове... А построенный оккупантами мост в оккупированный Крым — это путь снабжения фашистских агрессоров. А значит — легитимная цель для уничтожения. Так что не ной, недофюрер. Почаще меняй бункеры. Может, до трибунала доползешь».

«Если орки Крымский мост так усиленно охраняли, а прилетело все равно, то как синепалый может усилить свои резиденции?»

«Давно народ ждал такую красоту с Крымского моста, военные преступления не остаются без наказания!»

«Осталось только нанести конкретный удар по логову сатанистов и военных преступников — Кремлю!»

«Перспективы совсем уж кислые для Володеньки. Это ж и повторить могут».

«Мост — это только начало, но Украина еще серьезно то и не начинала! А далее возможны и мавзолеи с кремлями, «авроры» и «зимние дворцы».

«Рука с табакеркой уже занесена над головой бункерного труса. Осталось совсем немного».

«Ювелирная работа. Все полосы разрушили, кроме одной. Чтобы дать возможность обычным людям (пусть и зомбированным) свалить. Дабы при наступлении на Крым не было больших потерь. Браво, просто браво».

«Истину узнаем позже, а разные версии произошедшего — это чтоб в Кремле искали крайних, искали предателей и т.д. Для меня важно, что мост поврежден. Хотелось, чтоб еще ж/д и автопуть до конца рухнули. Но даже так на какое-то время логистика оккупантов нарушится».

«Трусливый теракт — это когда четырехлетний ребеночек лежит в своей коляске, разорванный пополам, a рядом его мама без ноги. И это прилет крылатого «Калибра» в мирный город. А вата в пабликах ухахатывается злорадно — «так им и надо, мало, мало, мало». А мост — это закономерный эпизод войны. Не тем, чьи «солдаты» насилуют девятилетних девочек и убивают грудничков, кого-то упрекать. Вам надо закрыть рот тряпочкой и ползти в понастроенные церкви замаливать грехи».

«Неважно, кто или что подорвал Крымский мост. Главное показали, что он обычный, как и все в мире. А то рекламировали, что он якобы самая защищенная крепость в мире и аналогов нет. Получается, если ВСУ будут в Запорожье, ближе к Крыму, то можно Хаймарсы и Атакамс попробовать».

«Уже придумали «спецотдел ССО ВСУ совместно с британской SAS в разработке и осуществлении подрыва Крымского моста». Это чтобы русскому обывателю пострашнее было, чтобы он охотнее шел в военкомат, а не пытался драпануть за границу. Не поможет. Скоро пойдут первые гробы свежемобилизованных. И вой матерей разнесется уже по всей России. А не только по Бурятии да Дагестану. Будет не до Крымского моста, не до Крыма вообще».

«Надо полагать, что вторая часть Марлезонского балета продолжится в Беларуси».

«Я рад, что осталась одна полоса, по которой покинут Крым все те, кто хорошо понимает, что его нахождение в Крыму было незаконным все эти восемь лет. Пусть едут к своему Путину навсегда».

«Сейчас из-за этого могут решится полезть и на Киев через Беларусь».

«А Таракан молчит. Переварить не может факт, что может произойти с ним, несмотря на всю его охрану. А его же хлебом не корми: я вам сейчас покажу, кто и как взорвал Крымский мост. Драпай, Таракан, пока еще можешь. Столб и веревка для тебя уже готовы».

«Если за Лукашенко возьмется украинский спецназ и «калиновцы», то никакое усиление не спасет. Также точной ракетой могут бабахнуть».

«Где вы видели, чтобы примочки помогали покойнику? Так и с этими мерами по усилению охраны резиденций. В «час Х» все, кто станет защищать эту ошибку природы и кто окажется в радиусе досягаемости, будут уничтожены», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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