Наступление из Беларуси: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на северной границе
- 11.10.2022, 10:02
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Подразделения украинской армии контролируют ситуацию.
Признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск на границе с Украиной не наблюдается, при этом руководство Беларуси продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать поддержку Российской Федерации в войне против Украины, предоставляя РФ возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины. На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаков формирования наступательных группировок на территории Республики Беларусь и передвижения войск, по состоянию на 06.00 11 октября текущего года, не наблюдается», - говорится в сообщении.
Напомним, что 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.