Российские ФСБшники начали скрыто вывозить свои семьи из Донецка и Луганска 5 11.10.2022, 10:12

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Российские спецслужбы шокированы темпами наступления ВСУ.

Тренд, который положили начало высокопоставленным российским захватчикам в Крыму зимой – летом 2022 года, пришел на временно оккупированные территории Донбасса. Представители оккупационных спецслужб, а также некоторые лидеры бандформирований начали вывозить свои семьи в Россию.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, четкая тенденция эвакуации членов семей ФСБшников или командиров так называемых «ДНР» и «ЛНР» зафиксирована в начале октября. К этому времени с оккупированных территорий на Востоке в панике кое-где выезжали только главари квазиреспублик и приближенные к ним лица.

Впрочем, особо трусливых руководителей псевдообразований постоянно возвращали на место их кураторы, которые и сами находятся вдали от линии фронта и вне дальности действия украинских средств поражения.

ФСБшники из Донецка приняли эстафету от крымских коллег

Несмотря на достаточно панические настроения, царящие среди командования российской армии на Донбассе, спецслужбы-захватчики и другие «хозяева жизни» на Донбассе держались без выезда в безопасную зону достаточно долго.

Однако очень быстрые контрнаступления ВСУ доказали, что даже максимально защищенные представители оккупантов в течение нескольких часов после прорыва на любом направлении могут оказаться в оперативном мешке или окружении.

Более того, ФСБшники и командиры многих террористически захватнических подразделений посмотрели на опыт своих товарищей по оружию, которые так и не успели вовремя покинуть Харьковщину и обезопасить свои семьи от попадания к украинским правоохранителям и вывезти награбленное.

Именно из-за всех этих фактов с начала октября российские спецслужбы и приближенные к ним командиры бандформирований из Донбасса и Луганской области начали скрытую и относительно централизованную эвакуацию своих семей.

Сами они выехать с временно оккупированных территорий в большинстве своем не могут, потому что боятся быть уволенными и отправленными на фронт в качестве солдат. Однако с задачей минимум – вывозом жен, детей, а также нажитого и отжатого имущества – ФСБшники справляются вполне эффективно.

В отличие от своих крымских коллег, коллаборанты и захватчикив случае выезда семей не продают дома, квартиры и дачи. Ведь жилье в Донецке и Луганске не стоит практически ничего.

Выезжают в Россию жены российских спецслужб обычно несколькими машинами и ночью с сопровождением охраны во время движения оккупированными территориями. Имущество вывозят отдельными грузовиками. В общем, бегство родни ФСБшников из Донбасса совсем не похоже на то, как их коллеги покидали Крым в начале полномасштабного вторжения – без паники и хаоса, не привлекая лишнего внимания к себе среди местного населения.

Российские спецслужбы верят в ВСУ

Достаточно массовый вывоз женщин и детей оккупантов из Донбасса свидетельствует о том, что вера ФСБшников в мощь ВСУ вполне реальна. Представители российских спецслужб, понимающих реальную ситуацию на фронте, вполне осознают, что деоккупация Донбасса является вопросом времени. При этом судьба Донецка, по сравнению с Луганском, «печальная», ведь шахтерская столица находится практически на линии разграничения, тогда как на Луганщине к областному центру украинским защитникам нужно серьезно продвигаться.

ФСБшники понимают, что все надежды на «эшелонированные» линии обороны захватнического войска бесполезны. Потому что тактика, которую используют бойцы ВСУ, невероятно эффективна и приводит к стремительному обрушению фронта врага. Силы обороны Украины атакуют малыми группами по всем направлениям и участкам, тогда как командование россиян не понимает, где будет основной удар и куда стягивать резервы. Однако, когда направление прорыва становится понятным, реагировать на него обычно уже поздно – украинские солдаты стремительно углубляются в тыл врага, проводят зачистки и расширяют плацдармы. Большие населенные пункты при этом оказываются либо в клещах, либо в окружении, из-за чего россияне несут большие потери, а Украина возвращает города под свой контроль.

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