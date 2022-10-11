«Из военного госпиталя сделали подобие колхозного фельдшерского пункта» 6 11.10.2022, 10:10

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Режим бесплатно лечит российских солдат, но на белорусских ветеранов ему плевать.

Власти продолжают отбирать льготы у участников боевых действий.

В 592-ом военном клиническом госпитале Борисова «афганцам» отказывают в диагностике болезней, сдаче анализов на биохимию, прохождению ЭКГ. Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

— Терапевт посылает в городскую поликлинику, ссылаясь на протоколы. Военнослужащие, прошедшие горячие точки, войны, потерявшие свое здоровье, оказались никому не нужными.

Участников боевых действий за их спиной поделили на тех, кому положено лечение за счет государства (старшие офицеры — от майора и выше) и младших офицеров (от капитана и ниже), которые должны лечиться за свой счет.

Из военного госпиталя сделали подобие колхозного фельдшерского пункта, в приоритете здесь не военнослужащие , а те, кто не хочет лечиться в городских поликлиниках, здесь им раздолье.

Российских военнослужащих, которые засели в лесах Гомельской области, мы будем и должны лечить, а своих нет. Почему такое отношение к людям в погонах и военным пенсионерам? Неужели мы должны только подыхать в окопах? У нас же еще семьи есть, дети.

Кстати, государство и цены на отечественные лекарства подняло. В связи с этим хотим обратится к тем, кто хочет подписывать контракты на службу в армии: хорошо подумайте, что вам дороже. Ваше здоровье, ваша семья и дети или бессовестное государство, которое лишило всех социальных льгот и гарантий.

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