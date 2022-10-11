В Украине ликвидировали оккупанта, который воевал, чтобы жена выплатила кредит 9 11.10.2022, 10:21

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Офицер-артиллерист хотел умереть для решения финансовых проблем супруги.

На войне в Украине был ликвидирован российский артиллерист – старший офицер батареи. Оккупант по имени Денис воевал ради того, чтобы его жена получила деньги и выплатила кредит.

На это обратил внимание в Facebook журналист Юрий Бутусов. Захватчики откровенно признались о целях ликвидированного в одном из пропагандистских каналов.

Оккупанты написали, что Денис «хотел умереть красиво» и 4 октября он действительно стал удобрением для украинской земли. На разговоры о гибели молодой отец говорил: «Ничего, жене выплаты будут, с кредитом расплатится».

«Они это пишут всерьез, офицер идет в бой с мыслью, что жена сможет закрыть кредит благодаря его смерти. Никакого тебе Путина в голове, «русского мира», все просто – нужны деньги, а даже свою жизнь ценности не имеет, потому что такие правила финансирования», – отреагировал Бутусов.

«Еще и собирают дополнительно средства для жены, так чего же унывать, пацан пришел к успеху, надо еще на могиле написать «Погиб, героически закрыв кредит», добавить номер счета на плиту и будет полный хэппи-энд», – добавил журналист.

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