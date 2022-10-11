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Сельчанин разбирал узкоколейную железную дорогу под Брестом

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  • 11.10.2022, 10:26
  • 3,850
Сельчанин разбирал узкоколейную железную дорогу под Брестом
иллюстрационное фото

Всего было похищено около 1000 деталей.

Житель Брестского района задержан за хищение имущества Белорусской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба МВД, в милицию обратился представитель БЖД. Он рассказал, что на неэксплуатируемом и законсервированном участке узкоколейки в Брестском районе похищены элементы крепления рельсов к шпалам. При этом обходчики заметили в лесу грузовой микроавтобус.

Милиционеры вышли на 18-летнего жителя ближайшей деревни. Оказалось, что парень на протяжении месяца брал отцовский микроавтобус и ездил на узкоколейку, забирал костыли и другие детали путей, чтобы сдавать их в металлолом. Всего было похищено около 1000 деталей. Их оценили в 7,5 тыс. рублей. Часть похищенного парень успел сдать в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

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