Сельчанин разбирал узкоколейную железную дорогу под Брестом

Сельчанин разбирал узкоколейную железную дорогу под Брестом2
- 11.10.2022, 10:26
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Всего было похищено около 1000 деталей.
Житель Брестского района задержан за хищение имущества Белорусской железной дороги.
Как сообщает пресс-служба МВД, в милицию обратился представитель БЖД. Он рассказал, что на неэксплуатируемом и законсервированном участке узкоколейки в Брестском районе похищены элементы крепления рельсов к шпалам. При этом обходчики заметили в лесу грузовой микроавтобус.
Милиционеры вышли на 18-летнего жителя ближайшей деревни. Оказалось, что парень на протяжении месяца брал отцовский микроавтобус и ездил на узкоколейку, забирал костыли и другие детали путей, чтобы сдавать их в металлолом. Всего было похищено около 1000 деталей. Их оценили в 7,5 тыс. рублей. Часть похищенного парень успел сдать в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело.