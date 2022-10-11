Евгений Магда: Приказ о вторжении будут отдавать россияне, а не сам Лукашенко 5 11.10.2022, 10:38

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Евгений Магда

Возможность войны на территории Беларуси сегодня вероятна как никогда.

Украинцы стойко переносят жесткий «ответный удар» Кремля. На вопрос «Салідарнасці» о том, что пришлось пережить вчера, политолог Евгений Магда коротко и уверенно отвечает: «Нормально, все в порядке, только света дома нет и интернет ужасный».

— Нанесет ли Украина ответный удар?

— Думаю, это зависит от интенсивности атак России и от того, будут ли принимать непосредственное участие белорусские военные в конфликте.

Как только они переступят границу, по всем объектам военной инфраструктуры в пределах досягаемости будут нанесены удары. Украинские военные с 24 февраля уже доказали, что они не разбираются в сортах захватчиков и не будут смотреть, какие у кого шевроны.

И вот если в белорусские дома пойдут гробы с убитыми белорусами, то, я думаю, что у многих граждан вашей страны возникнут вопросы к Лукашенко. И эти вопросы будут звучать даже сильнее, чем в августе-сентябре-октябре 2020 года. Потому что это будут смерти родных и близких. И счет будет идти, скорее всего не на единицы и десятки, а на сотни и, к сожалению, возможно, тысячи.

А для Лукашенко начнется обратный отсчет его пребывания в президентском дворце. И он это хорошо понимает.

— Однако при этом все равно ситуация может дойти до того, что ему придется отдать приказ белорусским войскам на вторжение?

— Я думаю, что приказ будут отдавать россияне, а не сам Лукашенко. Но с него это не снимает ответственности за происходящее, потому что все, что случилось, происходит в том числе и благодаря его действиям на протяжении последнего периода времени.

С августа 2020 года он шел к такой ситуации сам.

— Война перейдет на территорию Беларуси?

— Сегодня это предположение вероятно как никогда. Потому что Россия все глубже втягивает Беларусь в войну, а официальный Минск вместо противостояния этому вызывает украинского посла и обвиняет его в том, что Украина готовится напасть на Беларусь.

И это после того, как с 24 февраля сотни ракет были выпущены с территории Беларуси по разным объектам в Украине, не только военным, но и по мирным! То есть с территории Беларуси убивали мирных украинских граждан.

Интересно, как бы реагировали белорусские граждане, если бы на территорию Беларуси с территории какой-то страны Х летели ракеты и убивали их родных и близких?

Сегодняшние дроны уже не играют роли, это частный случай. Потому что и дроны, и ракеты летели постоянно.

— Как могут развиваться события, если белорусские военные примут участие непосредственно и последуют ответные удары?

— Украинские военные на территорию суверенного государства вторгнуться не могут. Полагаю, логика должна быть такой: военное поражение России и санкции в отношении Беларуси заставят Лукашенко уйти из президентского дворца. Скорее всего не уйти, а бежать.

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