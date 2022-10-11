Китай выдал «черную метку» Путину 5 11.10.2022, 10:49

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Пекин фактически встал на сторону Запада в вопросе войны РФ против Украины.

Украинский журналист и военный обозреватель Иван Яковина заявил, что не видит на сегодняшний день возможностей для Путина выйти из той ситуации, в которой он оказался.

От кремлевского диктатора постепенно отворачиваются даже лояльно настроенные к РФ лидеры государств.

«Я слышал, что Китай не поздравил Путина с 70-летием. Это черная метка со стороны Китая. Это значит, что в российско-украинском вопросе Си Цзиньпин, по сути, стал на сторону Запада», – высказал свою точку зрения аналитик в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Яковины, если Путин не сумеет завершить войну до 15 ноября, то тогда он останется вообще один.

«У него не будет ни Эрдогана, ни Моди, ни Цзиньпина. Он станется абсолютно один. Он стал страшной обузой для собственного окружения, потерял авторитет в армии и стремительно теряет авторитет в спецслужбах», – подчеркнул журналист.

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