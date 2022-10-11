Лукашенко паникует 3 11.10.2022, 11:25

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Фото: Getty Images

На действия режима со стороны Украины последует жесткий ответ.

Политический обозреватель и историк Александр Фридман прокомментировал «Салідарнасці» возможное прямое участие режима Лукашенко в военном вторжении в Украину.

— На ваш взгляд, какова роль Лукашенко в происходящих событиях? Сегодня на совещании с силовиками и военными прозвучала тревожная новость о развертывании совместной региональной группировки войск.

— О региональной группировке пока известно мало, но Лукашенко сказал, что это будет «не одна тысяча человек», и это, безусловно, очень плохо.

То, что российские войска будут присутствовать в Беларуси на постоянной основе, — очень плохой сигнал, потому что, как мы знаем из истории, если российская (а в прошлом — советская) армия куда-то приходит, то сложно сделать так, чтобы она там не задержалась. Обычно с этого и начинается оккупация.

Что же касается самого Лукашенко, тут все выглядит двояко. С одной стороны, присутствие российских войск, конечно, ослабляет его позиции. А с другой — он, видимо, действительно боится, что в случае поражения России следующим пунктом будет дестабилизация, а может быть, и свержение его режима. Поэтому российские войска он теперь в каком-то смысле воспринимает как свою страховку.

Это плохая новость, говорит аналитик, но если посмотреть на иные возможные опции — что белорусский правитель пошлет войска в Украину или объявит мобилизацию, — то были варианты и хуже. А все остальные высказывания по поводу украинских угроз, риторика о замыслах Польши и НАТО — «типичное для Лукашенко сотрясание воздуха».

— Если бы этим все ограничилось, можно было бы сказать, что Лукашенко в своем репертуаре и это далеко не худшее, что могло произойти. Сейчас, в связи с новостями о региональной группировке, ситуация, конечно, нехорошая.

Очевидно, что Лукашенко паникует и на тему ответных действий Украины в ситуации с дронами, которые были запущены с территории Беларуси и Крыма. Те люди, которые ударили по Крымскому мосту и продолжают обстреливать Белгородскую область, другие объекты, — им абсолютно не важны ни российские угрозы, ни, тем более, угрозы Лукашенко.

На действия со стороны Беларуси последует ответ — вопрос лишь в том, каким он будет. Как мне кажется, и гражданское, и военное руководство Украины для себя определило, что в этой войне могут быть только два исхода: либо победа Украины, либо героическая смерть, но в борьбе.

Это крайне неприятная и непонятная ситуация для России. Путин действует старыми методами, которые, вероятно, примеряет на себя. О нем известно как о человеке довольно трусоватом, и, отдавая приказы за письменным столом из бункера, он полагал, что если перед кем-то поставить настолько ужасные угрозы, то эта страна дрогнет. А эта страна не дрогнула.

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