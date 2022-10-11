Украинские военные «обезвредили» ДРГ и вражеский десант на границе с Беларусью 1 11.10.2022, 11:36

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Одна из групп двигалась в составе военной колонны, другая – на гражданских автомобилях.

Украинские военнослужащие провели учения по контрдиверсионным мерам (выявление, обезвреживание диверсионно-разведывательных групп, передвигаемых автотранспортом, уничтожение незаконных вооруженных формирований). Такие задачи отработали в Северной операционной зоне вблизи границы с Беларусью.

Готовность подразделений специального назначения к борьбе с врагом проверил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Об этом утром 11 октября сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

Наев отметил, что сохранять бдительность на границе с Беларусью сейчас очень важно.

«И поэтому постоянная отработка соответствующих мер направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным», – сказал генерал-лейтенант.

Воины отработали сценарий, по которому в подразделение поступил сигнал о движении двух ДРГ. Одна – в составе военной колонны, другая – замаскирована под мирных жителей на гражданских автомобилях.

Взвод специального назначения (две группы) прибыл в указанный район, подготовил засаду и обезвредили технику противника, захватив «диверсантов» в плен.

Следующим этапом учений стал эпизод по уничтожению вражеского воздушного десанта.

Отдельный отряд специального назначения и солдаты резерва выдвинулись в указанный район. Спецназовцы провели аэроразведку, обнаружили противника, передали данные артиллеристам. Минометчики отработали указанный квадрат, а отряд специального назначения провел на зачистку. Огневую поддержку последним оказал личный состав резерва.

В ВСУ отметили, что такие учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы воины знали, как правильно действовать во время тех или иных угроз.

«Тренировки показали, что личный состав способен выполнять задачи и готов к террористическим угрозам, которые не исключены в будущем. Из постоянно обновляющейся разведывательной информации мы знаем, что такие возможности у врага есть. Соответственно, мы отрабатываем меры по предотвращению прохода врага на территорию нашей страны», – заявил Наев.

Он добавил, что Беларусь в настоящее время является союзником РФ в агрессии против Украины, поэтому Силы обороны отрабатывают весь спектр угроз и принимают необходимые меры для того, чтобы эти угрозы не были выполнены.

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