Ученые предположили, почему нельзя себя пощекотать 4 11.10.2022, 11:40

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Это действительно крайне странно, но это факт.

Ученые из Университете Гумбольдта в Берлине, измерили несколько разных типов реакций на щекотку у людей и разработали теорию, объясняющую, почему люди не могут пощекотать себя сами, пишет techinsider.

Щекотка занимают особое место среди всех реакций млекопитающих — кажется, у нее нет никакой эволюционной цели. Она не нужна. Причем люди далеко не единственные существа, испытывающие щекотку: дельфины, шимпанзе, собаки и крысы реагируют на щекотку. Реакция у всех примерно одинаковая: все начинается улыбкой, которая переходит в смех.

В новой попытке исследователи решили узнать больше о щекотке. Для этого они набрали 12 добровольцев.

Каждый из добровольцев сидел на стуле с открытыми подмышками и голыми ногами, готовый к тому, что другой доброволец будет его щекотать. Перед этим добровольцам дали время немного познакомиться друг с другом. Исследователи снимали действие с помощью камер GoPro — одна была направлена на лицо, другая — на часть тела, которую предполагалось пощекотать.

Изучая видео, исследователи обнаружили, что, как и ожидалось, первой реакцией на щекотку было изменение выражения лица. Улыбка начала формироваться примерно через 300 миллисекунд, после чего очень быстро последовало изменение дыхания. Еще через 200 миллисекунд, началась вокализация, обычно в форме смеха. Исследователи попросили человека, которого щекочут, оценить, степень «щекотливости», которую он испытывал. Как и ожидалось, и добровольцы это подтвердили, самыми чувствительными к щекотке являются ноги. По мере того, как росла степень «щекотливости», росла и громкость смеха.

Исследователи повторили эксперимент, но на этот раз они попросили добровольцев щекотать себя в тоже время, когда их щекочет партнер. Это привело к значительному снижению степени «щекотливости».

Исследователи признают, что до сих пор не имеют ни малейшего представления, что происходит с нервной системой, когда возникает щекотка, но они твердо решили это выяснить.

Согласно сформулированной гипотезе, люди не могут пощекотать себя, потому что мозг посылает сигналы, запрещающие испытывать щекотку, когда мы прикасаемся к себе. В противном случае люди испытывали бы щекотку, когда они, например, надевают носки или почесывают подмышки.

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