Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта 7 11.10.2022, 11:45

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Российские военнослужащие перемещаются по линии фронта с незаряженным оружием.

Российское командование боится бунта, поэтому мобилизованным не выдают патроны.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Кацапские командиры не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта. В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуемый: смерть или плен», - говорится в сообщении.

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