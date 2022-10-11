Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта

Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта7
- 11.10.2022, 11:45
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Российские военнослужащие перемещаются по линии фронта с незаряженным оружием.
Российское командование боится бунта, поэтому мобилизованным не выдают патроны.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
«Кацапские командиры не выдают мобилизованным патроны из-за страха бунта. В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуемый: смерть или плен», - говорится в сообщении.