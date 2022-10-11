«Соседи курят, а мне нипочем!» 17 11.10.2022, 12:00

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Минчанин купил квартиру с «сюрпризом», но не растерялся.

Сигаретный дым — штука неуправляемая. Некурящего человека он может настичь где угодно: нежный нос чутко реагирует даже на малейшие табачные вкрапления. Причем спасу от дыма нет и в собственном доме. Достаточно открыть окно — и вот он, летит: снизу, сбоку и, кажется, даже из параллельного мира. Сколько жизней было отравлено (в прямом и переносном смысле) соседями, любящими покурить в подъездах, лифтах, на общих балконах. Но с этой напастью вроде как разобрались, запретив «публичность». А вот на собственном балконе или из окна своей квартиры можно курить сколько легким угодно. И пусть некурящие жильцы хоть лопнут: по закону разрешено, пишет onliner.by.

Купил квартиру с сюрпризом

Вопрос урегулирования взаимоотношений с дымящим соседом недавно подняла Анастасия. Не найдя взаимопонимания на нижнем этаже, девушка решила, что будет писать письма во все инстанции: мол, пора менять правила — почему некурящие не могут защитить себя и свое право не дышать дымом? Что ж, если из этого что-то и выйдет, то не сегодня и не завтра: госмашине, чтобы разогнаться, необходимо время. А жить (и дышать) надо уже сейчас.

Минчанин Александр в свое время тоже оказался со всех сторон обложен курильщиками. И молодой человек нашел выход. Сразу скажем, что это не самый простой вариант и к тому же довольно затратный, но все равно обзавестись своей системой очистки воздуха выйдет дешевле, чем с первым почуянным дымком менять квартиру.

— Не уверен, что с письмами в инстанции что-то получится и ситуация изменится, — рассуждает Александр. — Зато можно помочь себе самому. Несколько лет назад я купил квартиру в Заводском районе. И так оказалось, что помимо «естественных» проблем с воздухом, которые можно ожидать в связи с работой заводов, еще и все мои новые соседи оказались заядлыми курильщиками. Все три нижних этажа. Причем спасу от дыма не было вообще: так как окна квартиры выходят на две стороны, то и тянуло сразу и слева, и справа. Не набегаешься закрывать и открывать.

До этого молодой человек жил в частном доме — вот уж где проблема соседского курения минимизирована. А тут такая атака, да еще в подъезде «вечериночная» квартира обнаружилась, где застолья и массовые перекуры чуть ли не каждый день.

— Стало понятно, что надо что-то придумывать. И речь не о переговорах: со всеми взаимопонимания не найдешь, — продолжает разговор Александр. — Самый простой способ — поставить принудительную вентиляцию: забираешь воздух с улицы, очищаешь его, запускаешь в квартиру уже свежий и ничем не пахнущий. Необходимый объем поступающего в квартиру воздуха рассчитывается исходя из количества жильцов в квартире (в СНИПе все прописано). Я на тот момент жил один, но расчеты сделал с запасом, так что теперь на двоих вполне хватает.

Познакомьтесь: это вентилятор и шумоглушители. Работает мотор в двух режимах: при минимальном режиме понижение оборотов реализовано с помощью конденсатора, при максимальном все напряжение подается напрямую на двигатель

Из чего же состоит система? Для реализации задумки понадобятся воздуховоды, двигатель, два шумоглушителя (чтобы и вы, и соседи могли спать спокойно), одно отверстие в стене, сервер «умного дома» (это вполне может быть старый ноутбук, но лучше мини-ПК), датчик качества воздуха (или даже несколько датчиков, чтобы замерять показатели не только снаружи, но и внутри).

Александр предупреждает: идеально, чтобы сервер был с функцией автовключения (на тот случай, если когда-нибудь пропадет электричество). Также важно отказаться от зависимости от интернета в «умном доме»: «Сейчас большинство производителей устройств привязывают их к своим облачным серверам, и если пропадает интернет, «умный дом» перестает быть «умным».

Принцип работы следующий: как только датчик улавливает появление сигаретного дыма, мотор замирает (если он был в процессе нагнетания) и воздух перестает закачиваться в квартиру. Просто и прекрасно.

Что предусмотреть

— В самом начале пути я допустил несколько небольших ошибок, — признается Александр. — Сперва вывел на улицу недостаточно длинную трубу. Но совсем скоро выяснилось, что воздух вокруг нашего дома циркулирует таким образом, что в мой воздухозабор, который идет близко к фасаду, попадают чужие бытовые запахи, в частности с кухонь. И датчик на сигаретный дым, который я установил, запах котлет не улавливает. Поэтому мне пришлось удлинить трубу примерно до двух метров, и таких проблем больше не было.

Еще один момент: до появления специального «табачного» датчика моя система реагировала на датчик движения, который был направлен на фасад дома. Логика простая — как только кто-то выходит на балкон (вероятнее всего, чтобы покурить), система нагнетания воздуха отключается. Датчик движения работал, пожалуй, даже слишком хорошо: при сильном ветре он срабатывал ложно, даже не сушащееся белье, поэтому моя система больше простаивала, чем работала. Понадобилось усовершенствовать подход.

В своей квартире минчанин установил в том числе датчик качества воздуха, который измеряет уровень СО2. Как только уровень углекислого газа повышается, система автоматически включается и пополняет запасы свежего воздуха — никакого кислородного голодания. Если же на улице дымят соседи или дает жару литейка тракторного завода, умная система выжидает, когда все успокоится, и только после этого обновляет воздух в квартире.

— Система имеет два режима — минимальный и максимальный, — поясняет Александр. — Основную часть времени, конечно, она работает на минимуме. Причем все происходит очень тихо: только если специально прислушиваться, можно отметить, как задувает воздух. А так никаких раздражающих звуков, мешающих спать или жить. Чтобы понимать, когда система работает, а когда спит, я специально повесил новогодний дождик — глазами этот процесс уловить проще, чем ушами.

Честно, это настоящее спасение: я напрочь забыл о своих курящих соседях. Это больше не проблема. Все регулирует автоматика, которая чутко реагирует на изменения. Вдобавок и поступающий с улицы воздух чистится. Вот так, например, выглядят фильтры после нескольких месяцев использования.

Так выглядит первый фильтр грубой очистки, который задерживает пыль, пыльцу, насекомых и крупный мусор. Также тут располагаются датчик качества воздуха pm2.5 и микросхема для передачи данных в «умный дом»

А вот так выглядит угольный фильтр. Причем это адаптация. Александр перепробовал множество вариантов, и идеальным оказался фильтр от простого Opel.

Цена вопроса?

— Наверное, существуют готовые решения, но я собирал свою систему сам. Сколько стоит минимальный набор? Если у вас в окружении есть человек, который более-менее разбирается в «техничке», соображает в программировании и может настроить систему, все обойдется в районе $1000 по курсу.

Примерно $500 уйдет на составные элементы, еще $200 — на датчики (заказать можно в том числе на AliExpress). Причем хочу отметить, что лучше покупать хорошие, не копеечные датчики: важно получать данные каждую секунду, потому как при максимальном потоке воздуха любая задержка приведет к тому, что квартира наполнится дымом. Поначалу я использовал другой датчик, у которого задержка была около минуты. Но сами понимаете, за эту минуту вся квартира была уже прокурена.

Home assistant — именно здесь создаются все автоматизации и осуществляется мониторинг. Также существует приложение для телефона, через которое можно удаленно управлять системой, в том числе включать или выключать проветривание

Еще $200—300 в эквиваленте придется потратить на сервер «умного дома» и настройку. Благо программы «умного дома» сейчас доступны, бесплатны, и есть из чего выбирать. Более того, существуют специализированные телеграм-каналы, в которых люди друг другу помогают. К тому же интерфейс программ очень дружелюбен и понятен.

Однако если вы полный ноль в этой теме и не к кому обратиться по дружбе, то даже не знаю, сколько может запросить человек, перед которым вы поставите такое техзадание. Плюс надо понимать, что понадобятся также поддержка и обновление системы.

Углекислый газ в квартире минчанина подсчитан. Несложно догадаться, во сколько пара уходит из дома и во сколько возвращается. «Показатели до 600 единиц — это норма. Если выше, то уже желательно проветрить. Однако в основном, где бы я ни бывал, прибор показывает от 1000. То есть люди даже не задумываются об этом моменте и открывают окно на проветривание, когда мозг уже кричит про кислородное голодание», — отмечает Александр

Но ведь всегда можно попробовать погрузиться в тему и разобраться самому: скачать приложение, купить датчик, привязать его к «умному дому». Да, для начала можно отработать самый простой, «антитабачный» сценарий, а потом добавлять новые параметры (этого однозначно захочется).

И еще хотел бы дать совет: все проблемы начинаются, когда в городе нет ветра. Если ветер 4 м/с и выше, вы даже не заметите, что кто-то курит — весь дым быстро унесет. Поэтому сразу прикиньте, что и как вы будете автоматизировать, чтобы не платить за лишнее. А вообще, если бы я сейчас строил новую квартиру, то однозначно сразу бы закладывал современную приточную вентиляцию с рекуперацией, — делится мыслями человек, поборовший непрошеный сигаретный дым.

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