Оккупанты расстреливают мирных жителей Купянска: жуткие кадры 2 11.10.2022, 12:02

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Российские военные сняли доказательства своих преступлений на телефон.

Азовец Максим Жорин опубликовал новый фрагмент видео с места расстрела российскими оккупантами гражданских в Купянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком видео российские оккупанты ведут на смертную казнь человека в гражданской одежде. Оккупантов двое. Один из них имеет на ногах тактические признаки российских подразделений – намотанный красный скотч.

«Для всех тупых российских мразей, которые сами разогнали в сети свое же преступление. Вот еще одна часть вчерашнего видео. Посмотрите внимательно на палачей – каждому понятно, что именно российские военные реализовали эту казнь обычных гражданских в оккупированном городе. Полное видео сейчас у следствия. Российские солдаты будут идентифицированы», - пишет Жорин в комментарии к видео.

Новая видеозапись хронологически предшествовала ранее обнародованному видео, на котором тело уже убитого человека оккупанты сбрасывают в яму с телами других расстрелянных. Обе видеозаписи были найдены в телефоне российского захватчика.

Видео этого военного преступления российских оккупантов на своем телеграм-канале опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и напомнил о других зверствах россиян на Харьковщине.

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