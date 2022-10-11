МВД Украины: Мы фиксируем все преступления режима Лукашенко 3 11.10.2022, 12:03

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фото: LIFE

Материалы будут переданы в международные суды.

Украинские правоохранители фиксируют все преступления режима Лукашенко - в частности, и то, что с территории этой страны на территорию Украины летят ракеты и беспилотники.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел, исполнительный директор «Украинского института будущего» Вадим Денисенко, передает корреспондент «Укринформа».

«Конечно, мы видим, что с территории Беларуси летят беспилотники, летят ракеты, вылетают самолеты, которые обстреливают украинские территории. Поэтому, безусловно, все эти преступления фиксируются, и они (материалы по этим преступлениям - ред.) потом будут положены в международные суды», - сказал он.

Эксперт, отвечая на вопрос относительно заявления Лукашенко о том, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, отметил, что сейчас мы должны говорить о том, что Лукашенко частично сломался и согласился на создание этой совместной военной группировки.

«Из того, что можем понимать - Лукашенко собирается дать примерно 5-7 тысяч своих военнослужащих в эту группировку. Сколько россияне нагонят в Беларусь - пока сказать сложно. Очевидно, все же за этим надо смотреть. Но, как говорят военные эксперты и (соответствующие - ред.) специалисты - это может быть 20-25 тысяч», - заявил советник министра.

По мнению Денисенко, это нельзя сделать в течение одного-двух дней, - это можно делать в течение 3-4 недель, и за этим надо будет следить. Важно при этом смотреть, какую технику будет свозить туда Россия, уточнил он.

«Если исходить из нынешних ситуаций, из того, что можно там, скажем так, предвидеть, то, судя по всему, это будет группировка, прежде всего, созданная для того, чтобы мы оттягивали максимальное количество войск на север, и были вынуждены стоять на севере, ожидая возможного наступления со стороны Беларуси», - считает Денисенко.

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