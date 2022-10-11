Наступление ВСУ на Херсон: россияне несут огромные потери в районе Берислава 1 11.10.2022, 12:17

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Украинская армия штурмует стратегический населенный пункт.

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине, тогда как российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Берислава - на подступах к плотине Каховской ГЭС, однако такие попытки стоят врагу масштабных потерь в живой силе.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, которые стремятся удержать город Берислав, несмотря на значительные потери в личном составе.

«Идут сложные бои, оккупант пытается закрепиться в районе Берислава, это для них принципиально, ведь город является подступом к плотине Каховской ГЭС, на самой ГЭС уже села Казацкое и Веселое за Бериславом, для оккупанта важно удержать город и он подтягивает туда резервы, сейчас под Бериславом ведутся бои», - рассказал Хлань.

В результате значительных потерь живой силы российские оккупанты переоборудовали Бериславскую, Каховскую и Новокаховскую больницы под прием своих раненых, выписав оттуда всех гражданских. Такая же ситуация и в Херсоне: из хирургического отделения выписали гражданских больных. Враг превратил почти все больницы в госпитали для оккупантов.

«Выполняется приказ больного диктатора держаться на правом берегу Днепра любой ценой, но ВСУ освобождают Херсонщину от оккупации, несмотря на любое сопротивление», - пояснил депутат.

В связи с этим приказом враг подтягивает технику из Крыма и отдаленных мест левого берега Днепра ближе к правому, а также появились новомобилизированые россияне, идентифицируемые по каскам старого образца 60-х годов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают освобождать украинские территории от врага: за последнюю неделю деоккупировано 29 населенных пунктов и отвоевано 1170 кв.км.

«ВСУ взяли ворона в кольцо от Осокоровки до Дудчан ниже по течению Днепра, и продвигаясь вниз от Высокополья через Большую Александровку и Малую Александровку к Давидову броду, то есть образовалось кольцо по рекам Днепр и Ингулец, в нем зачищены все российские военные», - резюмировал Сергей Хлань.

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