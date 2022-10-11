На улицах Бреста появились скопления военной техники 8 11.10.2022, 12:23

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иллюстрационное фото

Через город идут военные 38-й бригады.

Жители Бреста заметили скопления военной техники на улицах города, сообщает tochka.by.

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук в своем Telegram-канале поспешил «успокоить» горожан.

«Сразу спешу успокоить брестчан – в районы выполнения поставленных задач согласно подготовки на 2021/22 учебный год выдвигаются военнослужащие 38-й бригады», – сообщил он.

По его словам, это «плановое мероприятие».

Напомним, что 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

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