На улицах Бреста появились скопления военной техники

На улицах Бреста появились скопления военной техники8
- 11.10.2022, 12:23
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Через город идут военные 38-й бригады.
Жители Бреста заметили скопления военной техники на улицах города, сообщает tochka.by.
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук в своем Telegram-канале поспешил «успокоить» горожан.
«Сразу спешу успокоить брестчан – в районы выполнения поставленных задач согласно подготовки на 2021/22 учебный год выдвигаются военнослужащие 38-й бригады», – сообщил он.
По его словам, это «плановое мероприятие».
Напомним, что 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.