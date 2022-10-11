Глава МИД Чехии предостерег Лукашенко от полноценного вступления в войну 4 11.10.2022, 12:30

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Ян Липавский

Это будет иметь прямые последствия для его режима.

Глава МИД Чехии Ян Липавский предостерег Александра Лукашенко от компромиссов с Россией и полноценного вступления в войну. Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Праге, пишет «Европейская правда».

— Путин манипулирует Беларусью уже длительное время, чтобы втянуть ее в войну. Очевидно, что Беларусь уже участвует в конфликте, поскольку российские подразделения заходят в Украину с белорусской территории, много ракетных атак исходит из Беларуси, в воздушном пространстве Беларуси действуют самолеты, из которых обстреливают Украину, — отметил Липавский.

По его словам, речь идет о явном участии белорусского режима в войне.

— Мы можем только спекулировать на тему, почему Беларусь не присоединяется к войне в полной мере. Я бы, конечно, предостерег белорусский режим от этого. Это будет иметь прямые последствия для режима, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что против Лукашенко до сих пор сохраняется сильная оппозиция, несмотря на подавление протестов два года назад. Также, по его словам, действия Путина свидетельствуют о его усиливающемся отчаянии.

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