Во Львове прогремели два взрыва 1 11.10.2022, 12:34

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иллюстрационное фото

Часть города осталась без электричества.

Во вторник, 11 октября, во Львове прогремели взрывы. Город частично остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В городе было слышно сразу два взрыва. После взрывов был виден дым.

Взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. «Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией», - написал он.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, удар пришелся по объекту энергетики.

«Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фотографии, видео и слухи», - попросил он.

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Как добавил Садовый, ракета попала по объекту критической инфраструктуры Львова.

«Часть города снова без электроснабжения», - рассказал он.

А глава региона предупредил о возможных перебоях с электроснабжением во Львове и области.

«Львов и Львовщина: возможны перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза продолжается», - сказал Козицкий.

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