Во Львове прогремели два взрыва

Во Львове прогремели два взрыва1
- 11.10.2022, 12:34
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Часть города осталась без электричества.
Во вторник, 11 октября, во Львове прогремели взрывы. Город частично остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В городе было слышно сразу два взрыва. После взрывов был виден дым.
Взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. «Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией», - написал он.
По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, удар пришелся по объекту энергетики.
«Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фотографии, видео и слухи», - попросил он.
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Как добавил Садовый, ракета попала по объекту критической инфраструктуры Львова.
«Часть города снова без электроснабжения», - рассказал он.
А глава региона предупредил о возможных перебоях с электроснабжением во Львове и области.
«Львов и Львовщина: возможны перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза продолжается», - сказал Козицкий.