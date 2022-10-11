Детский лепет оказался «универсальным» для всех языков 1 11.10.2022, 12:37

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Ученые в течение многих лет изучают этот способ общения между взрослыми и детьми.

Исследователи из Йоркского университета, Канада, и Орхусского университета, Дания, изучили детский лепет на 36 языках. Так они обнаружили сходство в высоте тона, мелодии и частоте артикуляции, пишет techinsider.

Кристофер Кокс, руководитель исследования, сказал: «Мы используем более высокий тон, более мелодичные фразы и замедляем скорость артикуляции при разговоре с младенцами по сравнению с тем, как мы разговариваем со взрослыми, и это, по-видимому, работает в большинстве языков».

Детский лепет обычно представляет собой пронзительную, медленную, оживленную речь. Ученые в течение многих лет изучают этот способ общения между взрослыми и детьми, но авторы новой работы задались целью понять, обладает ли лепет универсальность.

Для этого команда проанализировала 88 предыдущих исследований свойств детского лепета на 36 языках. Результаты показали, что высота тона, мелодия и частота артикуляции были одинаковыми на большинстве языков.

Однако они обнаружили заметную разницу в том, насколько взрослые гипертрофируют (растягивают, коверкают) гласные звуки. «В английском языке родители обычно делают яркие акценты на гласных звуках, но, по-видимому, это справедливо не для всех языков!» — объяснил Кокс.

Сейчас ученым требуется проанализировать больше факторов, чтобы понять, почему это происходит. Но, вероятно, носители языков с большим количеством гласных будут более склонны разъяснять этот речевой сигнал своим детям.

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