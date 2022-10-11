По белорусским чатам рассылают информацию о ракетном обстреле Минска 7 11.10.2022, 12:47

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Что это за сообщения?

По белорусским чатам рассылают сообщения о ракетном обстреле Минска с жертвами и предлагают перейти по ссылке. Эти посты используется для взлома гаджетов и кражи персональных данных, предупредил Мининформ.

«На территории Беларуси активизировались различного рода мошенники, которые распространяют в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения на военную тематику со ссылками, при переходе по которым происходит взлом гаджетов, кража персональных данных и доступ к личным аккаунтам граждан», — сообщил Мининформ.

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