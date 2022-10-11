Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе «Шахид-136» 11.10.2022, 13:08

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А из Беларуси в РФ и Крым массово поставляются ракеты и боеприпасы.

Российские оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе «Shahed-136» (в армии РФ переименованы на «Герань-2»).

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8.

Кроме того, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы со своих складов.

В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 т, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

В ближайшее время запланировано перемещения 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

В роли основных «поставщиков» выступают:

46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «Каменская» (Каменск-Шахтинский) и «Марцево» (Таганрог) Ростовской области.

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