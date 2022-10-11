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В Беларуси обанкротился владелец одного из символов fashion-индустрии Минска

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  • 11.10.2022, 13:22
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В Беларуси обанкротился владелец одного из символов fashion-индустрии Минска

Компании принадлежал брендовый магазин Hugo Boss на проспекте Независимости.

По решению экономического суда Минска в сентябре стартовало ликвидационное производство ООО «ЕУ Проспект» — бывшего владельца монобрендового магазина Hugo Boss на проспекте Независимости, пишет Office Life.

Компания признана банкротом. Согласно судебным материалам, ее кредиторская задолженность на середину сентября этого года составляла свыше 120 тысячи долларов (в эквиваленте), при этом ей самой должны всего около 2,5 тысячи. На расчетном счете «ЕУ Проспект» находилось 5,99 рубля.

По плану, утвержденному судом, ликвидацию компании планируется завершить в середине ноября текущего года.

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