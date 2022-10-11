Воинские части в Беларуси начали приводить в боевую готовность

Воинские части в Беларуси начали приводить в боевую готовность12
- 11.10.2022, 13:26
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Минобороны заявило о начале «комплексной проверки» по поручению Лукашенко.
С 11 октября госсекретариат Совета безопасности Беларуси по поручению Лукашенко проводит «проверку» Вооруженных Сил страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Проверка» носит «комплексный характер» и охватывает «наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению».
Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
Напомним, Александр Лукашенко 10 октября провел уже второе за неделю совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить».