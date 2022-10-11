Воинские части в Беларуси начали приводить в боевую готовность 12 11.10.2022, 13:26

11,554

Минобороны заявило о начале «комплексной проверки» по поручению Лукашенко.

С 11 октября госсекретариат Совета безопасности Беларуси по поручению Лукашенко проводит «проверку» Вооруженных Сил страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Проверка» носит «комплексный характер» и охватывает «наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению».

Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября провел уже второе за неделю совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».