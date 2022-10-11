WP: В войне России против Украины наступил переломный момент 2 11.10.2022, 13:33

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Ее темп и природа меняются.

Менее чем за месяц война в Украине быстро превратилась из изнурительной и почти статической артиллерийской битвы, которая должна была длиться всю зиму, в быстро ухудшающийся многоуровневый конфликт. И это бросает вызов стратегиям США, Украины и России.

Российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре в более чем 10 украинских городах, расположенных вдали от фронта, вызвали шок и раздражение, приводит статью Washington Post «Зеркало недели. Украина». В результате того, что Госсекретарь Энтони Блинкен назвал бомбардировкой «детских площадок и парков», погибли по меньшей мере 14 человек и еще 100 были ранены. Во многих частях страны люди остались без воды и электроэнергии.

«Устраивая ракетные удары по спящим в своих домах гражданским или по детям на пути в школу, Россия еще раз доказала, что она террористическая жержава, которую нужно сдерживать как можно сильнее», - сказал посол Украины в ООН Сергей Кислица во время открытия сессии Генеральной ассамблеи, проведение которой было запланировано еще до обстрелов, чтобы призвать мир осудить Москву.

Ракетный обстрел Украины стал одним из ряда последних головокружительных событий, изменивших природу и темп войны за последние несколько недель. Возникают вопросы, придется ли США и их партнерам выйти за пределы концепции помощи Украине в самообороне и более решительно добиваться украинской победы.

До сих пор американские поставки оружия были длительным бюрократическим процессом, включавшим размышления над тем, какую именно технику передавать и с какой скоростью, чтобы это не спровоцировало прямую стычку между Россией и Западом. Эта стратегия, скорее всего, будет на повестке дня сегодняшней встречи лидеров G7, а также министров обороны НАТО позже на этой неделе. Официальные лица США продолжают выражать осторожность относительно резких шагов.

«Переломные моменты в войне обычно очень опасны. Нельзя предположить, что ждет за углом», – сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

Российские власти говорят о своей собственной «переломной точке». Глава комитета Совета федерации по иностранным делам Виктор Бондарев написал на своем Telegram-канале в понедельник, что ракетные удары были началом новой фазы того, что Кремль называет спецоперацией в Украине. И более «решительные» действия впереди. Победы украинской армии на фоне постоянных сообщений о плохом обеспечении и низкой морали убегающих от украинского наступления российских солдат, которые бросают технику и тела погибших, спровоцировали публичную критику относительно войны в самой России. К ней присоединились некоторые высокопоставленные советники Путина. В считанные дни Путин объявил о мобилизации 300 тысяч гражданских, чтобы пополнить свои истощенные войска. Хаотическое выполнение этого процесса и бегство сотен тысяч россиян призывного возраста из страны усилили унижение.

Издание также напоминает о ядерных угрозах Путина, во время которых он подчеркнул, что «не блефует». Неназванный чиновник администрации президента США сказал, что мобилизация и угрозы указали на две важные вещи. Во-первых, Путин хорошо знает, насколько плохи дела России на поле боя, хотя раньше это было под вопросом.

«Во-вторых, это точно знак его желания поднять ставки. Что до конца еще очень далеко, равно как и до переговоров. Такие реалии никого не успокаивают», – сказал американский чиновник.

«Применение ядерного оружия – это тупик. Это говорит об окончательном провале путинской политики, если его однажды загонят в этот угол», - сказала бывший представитель Госдепартамента по вопросам контроля вооружений и нераспространения ядерного оружия Роуз Геттемюллер, которая также было заместителем Генерального секретаря НАТО.

Киев просит Вашингтон ускорить поставки оружия, но американские чиновники сомневаются, что это возможно.

Менее чем за месяц война в Украине быстро превратилась из изнурительной и почти статической артиллерийской битвы, которая должна была длиться всю зиму, в быстро ухудшающийся многоуровневый конфликт. И это бросает вызов стратегиям США, Украины и России.

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